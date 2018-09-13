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Rega Planar 1 на благотворительном аукционе


13.09.2018 14:15

 

 

В Лондоне завершился благотворительный аукцион Planar 1/1, организованный в рамках проекта Secret 7". Создатели проекта ежегодно выпускают по 700 виниловых дисков формата 7”, записывая на них синглы семи всемирно известных исполнителей (по 100 экземпляров на каждый трек). Конверт для каждой пластинки имеет индивидуальный дизайн – для этого Secret 7” приглашают 700 художников. 

 

В этом году на аукционе можно было приобрести ещё и проигрыватели виниловых дисков Rega Planar 1, декор которых придумали десять известных художников, графических дизайнеров и иллюстраторов. В числе приглашённых «звёзд» – француз Жан Жюльен (Jean Jullien), автор рисунка, который разошёлся по соцсетям после серии терактов, совершённых в Париже (Эйфелева башня, вписанная в пацифик). На раскрашенной им «вертушке» мультяшный персонаж как будто курит трубку, в качестве которой выступает тонарм.

 

В проекте принял участие британский художник Джереми Деллер, обладатель Премии Тёрнера, одной из самых престижных в области современного искусства. Он изобразил на музыкальном устройстве наконечники каменных стрел, использовавшиеся в эпоху неолита. Многочисленными смайликами раскрасил доставшийся ему проигрыватель дизайнер Джеймс Джойс (James Joyce). Из других участников стоит упомянуть британку Эс Девлин (Es Devlin), благодаря которой на Трафальгарской площади в Лондоне появится пятый лев – инсталляция приурочена к Фестивалю дизайна, который откроется в столице Великобритании 15 сентября, – а также английских концептуальных художников братьев Чепмен (Jake & Dinos Chapman).

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