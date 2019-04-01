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Решения LG для гостиниц


01.04.2019 18:00

 

 

Компания LG Electronics приняла участие в бизнес-форумах HotelCIO Exchange, которые прошли в двух российских городах: Москве и Екатеринбурге. LG представила свои IT-решения для индустрии гостиничного бизнеса, в том числе продукт Pro:Centric Direct.

 

Pro:Centric Direct от  LG – это интерактивная система управления контентом и имеющимся в отеле телевизионным парком. Программа поддерживает простые инструменты редактирования и предоставляет такие возможности, как сервис заказов, дистанционное управление на основе IP-сети и многое другое. Система обладает интуитивно понятным интерфейсом и простым, но функциональным редактором проектов. Для управления контентом используется аппаратный сервер LG PCS400R с предзагруженным программным обеспечением, позволяющий запускать Pro:Centric Direct на IP или RF-инфраструктуре отеля. 

 

По словам представителей LG, применение фирменных информационных решений в отелях «значительно упрощает процесс коммуникации гостя с персоналом… так, гость может заказать услугу отеля, например, уборку номера или вызов такси, или забронировать билет на самолет, нажав соответствующую кнопку на портале ТВ». Эффективность программных продуктов LG подкрепляется и надёжной сервисной поддержкой. Её обеспечивают фирменный выездной сервис в 20 городах, бесперебойные поставки запчастей и круглосуточная поддержка клиентов.

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