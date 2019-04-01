01.04.2019 18:00

Компания LG Electronics приняла участие в бизнес-форумах HotelCIO Exchange, которые прошли в двух российских городах: Москве и Екатеринбурге. LG представила свои IT-решения для индустрии гостиничного бизнеса, в том числе продукт Pro:Centric Direct.

Pro:Centric Direct от LG – это интерактивная система управления контентом и имеющимся в отеле телевизионным парком. Программа поддерживает простые инструменты редактирования и предоставляет такие возможности, как сервис заказов, дистанционное управление на основе IP-сети и многое другое. Система обладает интуитивно понятным интерфейсом и простым, но функциональным редактором проектов. Для управления контентом используется аппаратный сервер LG PCS400R с предзагруженным программным обеспечением, позволяющий запускать Pro:Centric Direct на IP или RF-инфраструктуре отеля.