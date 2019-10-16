Решения Peerless-AV на выставке ISR 2019

16.10.2019 12:30

Компания Peerless-AV покажет свои новые решения на выставке Integrated Systems Russia 2019, которая пройдёт в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» с 23 по 25 октября 2019 года.

На стенде компании Digis (№DS-11) будет смонтирована видео стена 2x2, состоящая из 55-дюймовых дисплеев Philips, установленных на креплениях Peerless-AV разных моделей: DS-VW765-LAND, DS-VW765-LQR, DS-VW775-QR и DS-VW775 (с опциональным аксессуаром ACC-QRL). Ряд конструктивных особенностей этих креплений позволяет сократить время монтажа до 60%, а точность установки достигается благодаря микро-регулировкам по восьми точкам, не требующим применения инструментов. Все модели сконструированы таким образом, чтобы инсталлятор мог получить удобный и быстрый доступ к тыльной части дисплеев для их технического обслуживания.

Впервые на российском рынке будет показан всепогодный дисплей для экстремальных условий XHB552 из серии Xtreme High Bright Outdoor, который имеет температурный режим от -35°C до 60°C, степень защиты – IP68 (самая высокая в этой категории). Яркость дисплея – 2500 нит; это означает высокое качество изображения даже на прямом солнечном свете. Корпус устройства полностью герметичен; ему не нужны дополнительные внешние охлаждающие системы. Специальное защитное стекло обеспечивает класс ударопрочности IK10.

А на стенде компании «Инфосистемы Джет» (№S-11) будет представлена мобильная стойка SR560M-FLIP с установленным на ней новейшим Samsung FLIP WM55R. Её основные потребительские характеристики: мобильность, привлекательный дизайн, возможность регулировки высоты дисплея и быстрой сборки. Дисплей можно легко повернуть на 90°, изменив горизонтальное положение на вертикальное, и удерживать его под отрицательным углом 4,5°, идеальным для письма. Кроме того, крепления DS-VW775 будут использованы в составе видеостен на стенде компании АМС (№S-20).

Для бесплатного посещения выставки Integrated Systems Russia 2019 скачайте электронный пригласительный билет и зарегистрируйтесь на официальном сайте мероприятия.



