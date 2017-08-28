Решения WyreStorm на выставке CEDIA 2017

28.08.2017 11:55 На выставке CEDIA 2017, которая откроется в американском городе Сан-Диего 5 сентября, компания WyreStorm представит свои новейшие 4K HDR решения. Центром экспозиции станут платформы HDBaseT и решения по передаче аудио и видео сигнала по IP-сетям (AV over IP). В числе новинок – модульный матричный коммутатор HDBaseT (серия H2X) с набором из семи мультиформатных карт, который значительно расширит возможности системных интеграторов при работе со сложными проектами. Что касается AV over IP, WyreStorm предлагает NetworkHD – три специализированные платформы для передачи аудио и видео контента высокого разрешения по стандартной сети Ethernet. На выставке компания покажет серию 400, устройства которой могут передавать видеосигнал в формате HDR и 4K UHD (для 1 Gb сетей), и официально представит серию NetworkHD 600 (10 Gb Ethernet). Связанные новости: Компании QSC и WyreStorm заключили партнёрское соглашение - 18.08.2017 10:40 Wyrestorm AMP-001-010: комбинированный репитер/приемник/усилитель на базе технологии HDBaseT - 07.08.2013 18:00 Вернуться к списку новостей