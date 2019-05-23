Ресиверы Denon AVR-X1600H и AVR-X2600H
Компания Denon пополнила серию аудио-видео ресиверов X двумя моделями, AVR-X1600H и AVR-X2600H. Из новых достижений «конструкторской мысли» стоит отметить технологию Dolby Atmos Virtual Height и возможность подключения Bluetooth-наушников.
Благодаря функции eARC многоканальный звук 5.1 или 7.1 передаётся с телевизора на ресивер с помощью одного кабеля HDMI. Поддерживается автоматический режим низкой задержки (ALLM): для владельца ресивера это означает возможность подключения телевизоров 4K и – в будущем – 8K, а также игровых приставок и других источников. Обе новинки поддерживают Apple AirPlay2 и имеют функцию потоковой передачи аудио по сети. USB-порт на передней панели обеспечивает воспроизведение аудио в форматах MP3, WAV, FLAC, ALAC и DSD 2,8/5,6 МГц. Через Bluetooth, Apple AirPlay2 или по Wi-Fi через приложение HEOS осуществляется беспроводное подключение к сервисам потоковой музыки (Spotify, Deezer, Tidal и др.).
Благодаря встроенной технологии HEOS владельцы ресиверов новых моделей получают доступ ко всем своим музыкальным композициям, хранящимся на локальной сети или смартфоне. Подключение и настройка не представляют никакой сложности: графический интерфейс фирменной программы-помощника по установке прост, понятен и содержит самые подробные указания. Технология калибровки акустических систем Audyssey обеспечивает автоматические измерения звучания колонок и оптимизацию всех настроек музыкальной системы.
AV-ресиверы Denon серии X работают с системами голосового управления Amazon Alexa, Google Ассистент или Apple Siri. Слушатели могут переключать входы ресивера, регулировать громкость, переходить к следующей дорожке и т.д.
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