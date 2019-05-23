Благодаря функции eARC многоканальный звук 5.1 или 7.1 передаётся с телевизора на ресивер с помощью одного кабеля HDMI. Поддерживается автоматический режим низкой задержки (ALLM): для владельца ресивера это означает возможность подключения телевизоров 4K и – в будущем – 8K, а также игровых приставок и других источников. Обе новинки поддерживают Apple AirPlay2 и имеют функцию потоковой передачи аудио по сети. USB-порт на передней панели обеспечивает воспроизведение аудио в форматах MP3, WAV, FLAC, ALAC и DSD 2,8/5,6 МГц. Через Bluetooth, Apple AirPlay2 или по Wi-Fi через приложение HEOS осуществляется беспроводное подключение к сервисам потоковой музыки (Spotify, Deezer, Tidal и др.).