21.11.2017 12:45

Компании DTS и Sound United объявили о выпуске нового программного обеспечения для аудио-видео ресиверов, поддерживающего DTS Virtual:X. Апгрейд доступен для семи моделей AV ресиверов Marantz и Denon.

Технология DTS Virtual:X, основанная на принципах психоакустики, позволяет добиться имитации объёмного звучания DTS:X при воспроизведении контента, записанного в любом формате; при этом нет необходимости в дополнительных высотных или тыловых каналах. Ранее компания DTS провела маркетинговое исследование, которое показало, что менее 30 процентов всех покупателей многоканальных аудио-видео ресиверов действительно подключают к нему громкоговорители высотных каналов, и менее 48% – тыловые АС окружающего звучания.

Осуществить апгрейд имеющихся устройств могут владельцы следующих моделей многоканальных ресиверов: Marantz NR1608 и SR5012, Denon AVR-S730H, AVR-S930H, AVR-X1400H, AVR-X2400H и AVR-X3400H. Оба бренда рассчитывают расширить список моделей, которые можно будет «виртуально» усоврешенствовать», к началу следующего года.