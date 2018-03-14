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Ресиверы DVB-T2 от Hyundai


14.03.2018 13:55

 

 

Три новые модели ресиверов H-DVB160, H-DVB180 и H-DVB320 от Hyundai предназначены для приёма цифровых телеканалов стандартной и повышенной чёткости. 

 

Ресиверы воспроизводят Full HD-видео, музыку и фотографии с USB-флеш-накопителей или портативных винчестеров. При подключении внешнего накопителя пользователь получает доступ к функциям PVR и TimeShift – они дают возможность записывать транслируемые передачи или останавливать их. Кроме того, ресиверы Hyundai могут принимать с эфира и воспроизводить субтитры, телетекст и электронные программы передач.

 

Ресиверы Hyundai совместимы с телевизорами разных годов выпуска благодаря наличию разъёмов DVB-T2 от RCA и HDMI. В комплект поставки входит  беспроводной пульт управления.

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