Три новые модели ресиверов H-DVB160, H-DVB180 и H-DVB320 от Hyundai предназначены для приёма цифровых телеканалов стандартной и повышенной чёткости.

Ресиверы воспроизводят Full HD-видео, музыку и фотографии с USB-флеш-накопителей или портативных винчестеров. При подключении внешнего накопителя пользователь получает доступ к функциям PVR и TimeShift – они дают возможность записывать транслируемые передачи или останавливать их. Кроме того, ресиверы Hyundai могут принимать с эфира и воспроизводить субтитры, телетекст и электронные программы передач.