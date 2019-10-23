Ретро-Groove от Klipsch

23.10.2019 12:10

Новинка на российском аудио рынке – компактная активная аудиосистема Klipsch Heritage Groove. Колонка выполнена в ретро-стиле, а вот её техническое оснащение – самое современное.



Klipsch Heritage Groove – самое компактное устройство в серии. Несмотря на свои более чем скромные размеры, она способна с лёгкостью озвучить помещение средней площади. Громкоговоритель оснащается широкополосным динамиком с алюминиевым диффузором и парой пассивных басовых излучателей. Мощность встроенного усилителя составляет 20 Вт.



Klipsch Heritage Groove может подключаться по Bluetooth, имеет линейный вход, а встроенный аккумулятор обеспечивает до восьми часов прослушивания музыки в автономном режиме. Колонка выпускается в двух вариантах отделки (используется шпон натурального дерева) – «орех» и матовый чёрный, с соответствующей по цвету и фактуре тканью. Розничная цена устройства в России – 15000 рублей.