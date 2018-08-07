Ретро-лето
«Тематические» надувные матрасы для плавания появились в интернет-магазине Loteli. Удивительно, но вторая жизнь оказалась возможной не только для виниловых пластинок, но и для обычных кассет – пусть и в таком неожиданном воплощении…
Длина матраса – 165 см, материал – ПВХ. Специальный клапан позволяет быстро надуть и сдуть матрас.
По понятным причинам логотипы компаний-производителей отсутствуют, однако по внешнему виду надувных «кассет» легко догадаться о том, какие бренды вдохновляли создателей этих пляжных аксессуаров. Цена матраса – 49,99 долларов США.
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