ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

RGB лазерный проектор Christie Mirage SST


13.11.2018 12:10

 

 

Новая модель Christie Mirage SST – высокопроизводительный RGB лазерный проектор с электронной платформой Christie TruLife и ультракомпактной проекционной головкой с оптоволоконным соединением.

 

Проектор позволяет с успехом решать сложные задачи: проекционная головка весит всего 50 кг, и её можно установить даже в очень ограниченном пространстве, где другие проекторы не помещаются. Сэкономить место позволяет и удалённый источник света – систему охлаждения можно разместить отдельно от проекционной головки. Mirage SST подходит для использования в парках аттракционов, театрах и планетариях. 

 

Новинка обеспечивает разрешение 4К при частоте 120 кадров в секунду, а при наличии дополнительной лицензии – 2К при частоте 480 кадров в секунду. Высокая частота кадров устраняет размытие объектов и эффект стробоскопа на быстродвижущихся изображениях. Возможности цветопередачи – более 90 процентов цветового пространства Rec. 2020, коэффициент контрастности on/off – 5000:1. 

 

Christie Mirage SST можно устанавливать отдельно или в составе массива из нескольких проекторов. Он совместим с решением Christie Mystique Install, которое упрощает проектирование, установку и обслуживание массивов проекторов, и программмой Christie Guardian, которая обеспечивает автоматическую коррекцию состыкованных изображений в реальном времени. 

Связанные новости:
 DIGIS – эксклюзивный дистрибьютор Christie - 06.11.2018 12:11
 Christie D4K40-RGB: «всё в одном» - 19.10.2018 14:35
 Christie ярче всех - 05.07.2018 16:50
 Лазер-фосфорные проекторы Crimson 3DLP  - 05.02.2018 13:30
 Christie D Series: проекторы с технологией 3LCD - 05.12.2017 18:23
 Christie Crimson Series: 3DLP и лазер-фосфор - 22.11.2017 11:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007