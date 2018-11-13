13.11.2018 12:10

Новая модель Christie Mirage SST – высокопроизводительный RGB лазерный проектор с электронной платформой Christie TruLife и ультракомпактной проекционной головкой с оптоволоконным соединением.

Проектор позволяет с успехом решать сложные задачи: проекционная головка весит всего 50 кг, и её можно установить даже в очень ограниченном пространстве, где другие проекторы не помещаются. Сэкономить место позволяет и удалённый источник света – систему охлаждения можно разместить отдельно от проекционной головки. Mirage SST подходит для использования в парках аттракционов, театрах и планетариях.

Новинка обеспечивает разрешение 4К при частоте 120 кадров в секунду, а при наличии дополнительной лицензии – 2К при частоте 480 кадров в секунду. Высокая частота кадров устраняет размытие объектов и эффект стробоскопа на быстродвижущихся изображениях. Возможности цветопередачи – более 90 процентов цветового пространства Rec. 2020, коэффициент контрастности on/off – 5000:1.