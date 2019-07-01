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Ricoh и русский импрессионизм


01.07.2019 12:00

 

 

Компания Ricoh выступила техническим партнёром Музея русского импрессионизма, предоставив для оснащения выставки «Место под солнцем. Беньков/Фешин» ультракороткофокусные проекторы PJ WXC4660. Они используются для трансляции документальной хроники.

 

Ricoh PJ WXC4660 – уникальные, суперсовременные, ещё не вышедшие на рынок, абсолютно новые проекторы. Интерактивные решения, похоже, прочно вошли в нашу жизнь, а музеи и картинные галереи давно перестали быть скучным пространством с развешанными по стенам живописными полотнами или фотографиями. Технологии Ricoh помогают зрителям прочувствовать всю глубину захватывающей экспозиции и те переживания, которые испытывали художники-герои выставки, путешествуя по миру.

 

Павел Беньков и Николай Фешин начинали свой творческий путь в начале XX века. После революции и гражданской войны друзья были разлучены эмиграцией: Фешин уехал в США, а Беньков оказался в Узбекистане. Их работы выставляются вместе спустя более 90 лет после их создания. Экспозицию можно увидеть до 24 сентября.

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