Ricoh: новые проекторы для бизнеса
Компания Ricoh представила несколько новых линеек своей продукции, предназначенные для использования в бизнес-секторе, в том числе лазерные, компактные короткофокусные, универсальные и другие проекторы.
Проекторы, выпускаемые под маркой Ricoh, отличает простота установки и удобство управления. Для всех без исключения моделей стандартом является работа без подключения к персональному компьютеру и передача изображения с мобильных устройств. Проекторы Ricoh с коротким и ультракоротким фокусом практически не имеют аналогов на рынке и могут использоваться даже в очень ограниченном рабочем пространстве.
Среди новинок – универсальные модели PJ X5770 / WX5770. Они предназначаются для презентаций в средних и больших помещениях (учебных аудиториях, конференц-залах и пр.). Благодаря мощным лампам яркостью 5000 лм и 5100 соответственно проекторы обеспечивают высокое качество изображения даже при дневном или искусственном освещении. Диагональ проекции составляет от 22 до 300 дюймов при разрешении XGA (4:3) и WXGA (16:10). Новинки поддерживают подключение нескольких устройств при помощи стандарта Miracast и двух портов HDMI; имеются два встроенных динамика мощностью по 12 Вт.
Лазерные проекторы PJ WXL5670 / PJ WUL5670 созданы для использования в помещениях меньшей площади, а также для цифровой рекламы. Работают они практически беззвучно, а управлять ими можно через удобный веб-интерфейс. Яркость проекторов – 5200 лм; обе модели можно расположить под любым углом по отношению к экрану; предусмотрены режимы проецирования PIP/PBP (картинка в картинке/рядом с картинкой). Проекторы поддерживают разрешение WXGA (16:10) и WUXGA (16:10) при диагонали проекции от 30 до 300 дюймов. Ресурс лампы составляет 20 000 часов устройства, дополнительные расходы на обслуживание не требуются. На все проекторы распространяется трёхлетняя гарантия от производителя.
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