Ricoh: новые проекторы для бизнеса

19.03.2018 11:53 Компания Ricoh представила несколько новых линеек своей продукции, предназначенные для использования в бизнес-секторе, в том числе лазерные, компактные короткофокусные, универсальные и другие проекторы. Проекторы, выпускаемые под маркой Ricoh, отличает простота установки и удобство управления. Для всех без исключения моделей стандартом является работа без подключения к персональному компьютеру и передача изображения с мобильных устройств. Проекторы Ricoh с коротким и ультракоротким фокусом практически не имеют аналогов на рынке и могут использоваться даже в очень ограниченном рабочем пространстве. Среди новинок – универсальные модели PJ X5770 / WX5770. Они предназначаются для презентаций в средних и больших помещениях (учебных аудиториях, конференц-залах и пр.). Благодаря мощным лампам яркостью 5000 лм и 5100 соответственно проекторы обеспечивают высокое качество изображения даже при дневном или искусственном освещении. Диагональ проекции составляет от 22 до 300 дюймов при разрешении XGA (4:3) и WXGA (16:10). Новинки поддерживают подключение нескольких устройств при помощи стандарта Miracast и двух портов HDMI; имеются два встроенных динамика мощностью по 12 Вт. Лазерные проекторы PJ WXL5670 / PJ WUL5670 созданы для использования в помещениях меньшей площади, а также для цифровой рекламы. Работают они практически беззвучно, а управлять ими можно через удобный веб-интерфейс. Яркость проекторов – 5200 лм; обе модели можно расположить под любым углом по отношению к экрану; предусмотрены режимы проецирования PIP/PBP (картинка в картинке/рядом с картинкой). Проекторы поддерживают разрешение WXGA (16:10) и WUXGA (16:10) при диагонали проекции от 30 до 300 дюймов. Ресурс лампы составляет 20 000 часов устройства, дополнительные расходы на обслуживание не требуются. На все проекторы распространяется трёхлетняя гарантия от производителя. Связанные новости: Посвящение в техно-гурманы на CE&PE 2014! - 11.04.2014 14:00 Лучшие новинки потребительской техники 2014 года по мнению экспертов - 07.04.2014 10:00 Национальная Премия «ПРОДУКТ ГОДА 2014»: доверие и только доверие! - 06.03.2014 10:00 Вернуться к списку новостей