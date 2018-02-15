Домашняя техника Роб в беде не бросит…

15.02.2018 16:05 Компания Coherent Source Service (CSS), основанная бывшим сотрудником компании Thiel Audio Робом Гилламом (Rob Gillum), продолжит оказывать техподдержку обладателям акустических систем, выпущенных под маркой Thiel с 1977 по 2012 годы. Роб проработал в Thiel Audio почти 30 лет и говорит, что продукция бренда – его настоящая страсть. На складе его собственной компании имеются практически все компоненты, необходимые для ремонта акустических систем, выпускавшихся с 1977 года, и он будет рад помочь всем покупателям, которые разделяют его любовь к музыке и к колонкам легендарного бренда, годами пользовавшегося грандиозным успехом у настоящих аудиофилов. Самого Роба на работу в компанию принял один из братьев Тиль, Том (Tom Thiel) в 1988 году. Он хорошо знаком со всеми стадиями разработки и создания акустических систем и вплоть до продажи компании в 2012 занимал должность директора производства. С закрытием Thiel Audio компания Coherent Source Service продолжит гарантийное и пост-гарантийное обслуживание реализованной продукции; кроме того, CSS оказывает услуги по реставрации динамиков и корпусов громкоговорителей. Вернуться к списку новостей