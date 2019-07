Роскошный Samsung

04.07.2019 08:00 Компания Samsung Electronics объявила о том, что в июле 2019 года начнёт принимать заказы на давно ожидаемый состоятельными поклонниками бренда инновационный дисплей The Wall Luxury. Благодаря модульной конструкции светодиодный дисплей можно «вписать» в любое жилое пространство, в том числе сложной конфигурации, где установка других дисплеев невозможно. В нерабочем состоянии The Wall Luxury выглядит как большая картина и выполняет роль стильного аксессуара, украшающего интерьер — за это «отвечает» режим Ambient Mode. Новинка поддерживает технологию HDR10+, обеспечивает непревзойдённый уровень яркости и контрастности и живые естественные цвета.