04.07.2019 08:00

Компания Samsung Electronics объявила о том, что в июле 2019 года начнёт принимать заказы на давно ожидаемый состоятельными поклонниками бренда инновационный дисплей The Wall Luxury.

Благодаря модульной конструкции светодиодный дисплей можно «вписать» в любое жилое пространство, в том числе сложной конфигурации, где установка других дисплеев невозможно.

В нерабочем состоянии The Wall Luxury выглядит как большая картина и выполняет роль стильного аксессуара, украшающего интерьер — за это «отвечает» режим Ambient Mode. Новинка поддерживает технологию HDR10+, обеспечивает непревзойдённый уровень яркости и контрастности и живые естественные цвета.