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Роскошный Samsung


04.07.2019 08:00

 

 

Компания Samsung Electronics объявила о том, что в июле 2019 года начнёт принимать заказы на давно ожидаемый состоятельными поклонниками бренда инновационный дисплей The Wall Luxury.

 

Благодаря модульной конструкции светодиодный дисплей можно «вписать» в любое жилое пространство, в том числе сложной конфигурации, где установка других дисплеев невозможно.

 

В нерабочем состоянии The Wall Luxury выглядит как большая картина и выполняет роль стильного аксессуара, украшающего интерьер — за это «отвечает» режим Ambient Mode. Новинка поддерживает технологию HDR10+, обеспечивает непревзойдённый уровень яркости и контрастности и живые естественные цвета.

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