ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Россияне полюбили большие экраны


22.08.2018 11:30

 

 

Аналитики подсчитали количество телевизоров, купленных россиянами в первом полугодии 2018 года, и сделали вывод: рост продаж обусловлен «подготовкой» болельщиков к Чемпионату мира по футболу.

 

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», являющейся крупнейшей российской розничной компанией на рынке электроники и бытовой техники, за указанный период жители страны купили 2,6 миллиона устройств общей стоимостью 61,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом это свидетельствует о росте спроса на 11% в денежном выражении и на 15% в штучном. А продажи телевизоров с диагональю более 55 дюймов (от 137 см и выше) достигли рекордных показателей за последние шесть лет.

 

Исследователи выявили главные тренды развития российского рынка телевизоров в первой половине 2018 года: востребованность моделей с большими диагоналями и UHD ТВ и популярность Интернет-продаж – примерно каждый пятый телевизор в России покупают онлайн. Более 60% продаж приходится на телевизоры с диагональю от 30 до 45 дюймов; на 40% в штуках вырос спрос на модели с размером экрана от 45 дюймов. Аналитики отмечают, что сегмент телевизоров с разрешением Ultra HD растёт в несколько раз быстрее рынка в целом: если за первую половину прошлого года доля UHD ТВ составила 15% в количественном выражении, то в 2018 году этот показатель равен 21%. Эксперты считают, что рост обусловлен снижением цены на такие модели (в среднем на 11%) и расширением ассортимента в среднем ценовом сегменте. 

 

Что касается «умных» телевизоров, их становится всё больше; Smart-функционалом оснащена почти половина проданных в первом полугодии телевизоров.

Связанные новости:
 Чемпионат мира по футболу с LG - 25.05.2018 14:25
 MediaMarkt не справился с Россией - 21.05.2018 08:00
 Модельный ряд 2018 телевизоров Toshiba: OLED, 4K и Full HD - 28.04.2018 08:45
 Samsung QLED TV: год 2018 - 15.03.2018 10:45
 Премиум-телевизоры LG: модели 2018 года - 12.03.2018 10:00
 ViewSonic: новые модели 4K UHD проекторов для дома - 31.01.2018 13:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007