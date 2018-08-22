По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», являющейся крупнейшей российской розничной компанией на рынке электроники и бытовой техники, за указанный период жители страны купили 2,6 миллиона устройств общей стоимостью 61,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом это свидетельствует о росте спроса на 11% в денежном выражении и на 15% в штучном. А продажи телевизоров с диагональю более 55 дюймов (от 137 см и выше) достигли рекордных показателей за последние шесть лет.

Исследователи выявили главные тренды развития российского рынка телевизоров в первой половине 2018 года: востребованность моделей с большими диагоналями и UHD ТВ и популярность Интернет-продаж – примерно каждый пятый телевизор в России покупают онлайн. Более 60% продаж приходится на телевизоры с диагональю от 30 до 45 дюймов; на 40% в штуках вырос спрос на модели с размером экрана от 45 дюймов. Аналитики отмечают, что сегмент телевизоров с разрешением Ultra HD растёт в несколько раз быстрее рынка в целом: если за первую половину прошлого года доля UHD ТВ составила 15% в количественном выражении, то в 2018 году этот показатель равен 21%. Эксперты считают, что рост обусловлен снижением цены на такие модели (в среднем на 11%) и расширением ассортимента в среднем ценовом сегменте.