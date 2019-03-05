Розыгрыш призов на Hi-Fi & High End Show 2019

05.03.2019 10:15 11 апреля стартует 24-я международная выставка Hi-Fi & High End Show. В отеле «Аквариум», расположенном на территории московского выставочного центра Крокус Экспо, российские дистрибьюторы и производители представят аудио- и видеотехнику всех категорий – от акустических стереосистем до экранов для домашних кинотеатров. Организаторы и участники приглашают посетителей выставки принять участие в нескольких интересных проектах. Среди них – «Битва форматов» (аналоговые устройства «против» цифровых), лекция по винилу от Михаила Борзенкова и продажа виниловых пластинок, отдельная экспозиция наушников Hi-Fi Portable, которая займёт целый зал на шестом этаже отеля, и многое другое. В субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, состоятся розыгрыши призов. Посетители выставки получат шанс выиграть пару акустически систем, сетевой плеер или наушники. На кону – напольная акустика Sonus Faber Sonetto III от компании Armada Sound, беспроводная музыкальная система KEF LSX от MMS, стереопара Reezoldini Cinema 7F с антирезонансными опорами Sound Care Super-Spike, а также сетевой плеер Yamaha WXC-50 и hi-res наушники от компании Blade, новинка, которую дистрибьютор привезёт специально к выставке. Для того, чтобы принять участие в розыгрышах призов, необходимо указать номер телефона при регистрации на сайте выставки. До 10 апреля регистрация бесплатная; после 10 апреля необходимо будет покупать входной билет непосредственно на выставке. Связанные новости: Не пропустите: Hi-Fi & High End Show 2018 - 12.04.2018 08:00 На учёбу в апреле: Академия Smart Install - 05.04.2018 10:30 Премия за самый технологичный High End - 02.04.2018 13:30 Вернуться к списку новостей