Розыгрыш призов на Hi-Fi & High End Show 2019
11 апреля стартует 24-я международная выставка Hi-Fi & High End Show. В отеле «Аквариум», расположенном на территории московского выставочного центра Крокус Экспо, российские дистрибьюторы и производители представят аудио- и видеотехнику всех категорий – от акустических стереосистем до экранов для домашних кинотеатров.
Организаторы и участники приглашают посетителей выставки принять участие в нескольких интересных проектах. Среди них – «Битва форматов» (аналоговые устройства «против» цифровых), лекция по винилу от Михаила Борзенкова и продажа виниловых пластинок, отдельная экспозиция наушников Hi-Fi Portable, которая займёт целый зал на шестом этаже отеля, и многое другое.
В субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, состоятся розыгрыши призов. Посетители выставки получат шанс выиграть пару акустически систем, сетевой плеер или наушники. На кону – напольная акустика Sonus Faber Sonetto III от компании Armada Sound, беспроводная музыкальная система KEF LSX от MMS, стереопара Reezoldini Cinema 7F с антирезонансными опорами Sound Care Super-Spike, а также сетевой плеер Yamaha WXC-50 и hi-res наушники от компании Blade, новинка, которую дистрибьютор привезёт специально к выставке. Для того, чтобы принять участие в розыгрышах призов, необходимо указать номер телефона при регистрации на сайте выставки. До 10 апреля регистрация бесплатная; после 10 апреля необходимо будет покупать входной билет непосредственно на выставке.
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