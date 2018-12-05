RTI начинает поставку Miravue VIP-1

05.12.2018 16:40 В начале 2018 года RTI приобрела права на продажу решения, разработанного компанией Miravue. В прайс-листе RTI она значится как «система передачи видео по IP RTI Miravue VIP-1». VIP-1 обеспечивает возможность трансляции видео сигнала высокого разрешения посредством Ethernet, коаксиальных кабелей и через беспроводные сети. По утверждению RTI, при использование этого устройства требуется меньше кабелей, вспомогательных компонентов, а также времени на инсталляцию, что позволяет значительно уменьшить расходы. Теперь инсталляторы, в том числе и российские, смогут оценить правдивость этих заявлений: RTI начала поставлять VIP-1 своим дистрибьюторам во всём мире. VIP-1 действует одновременно как передатчик, приемник, сетевой коммутатор и точка беспроводного доступа. Источники без поддержки HDMI (мобильные устройства, сетевые видеопотоки с IP-камер и сетевые хранилища) могут использоваться без дополнительного оборудования. Встроенный в VIP-1 скейлер масштабирует изображения под максимальное разрешение дисплея, при этом автоматически обеспечивается понижающее микширование (стерео) и синхронизация аудио. Благодаря узкой полосе пропускания какие-либо специализированные сетевые устройства не требуются: нужен только сетевой коммутатор без управления для Ethernet подключений. В сочетании с процессором XP система «видео по IP» способна обеспечивать ИК и двухстороннее управление по RS-232 подключенными устройствами, что позволяет пользователям контролировать их с помощью интерфейса RTI по своему выбору. Связанные новости: Мастер-класс для инсталляторов - 08.11.2018 08:00 Telegram-мониторинг для RTI - 30.03.2018 11:12 Новые возможности систем управления RTI - 22.02.2018 15:45 Удалённое управление с RTiQ - 09.02.2018 16:20 Вернуться к списку новостей