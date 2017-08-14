Russound привезет на CEDIA новую линейку громкоговорителей
На предстоящей выставке CEDIA 2017 компания Russound планирует представить новую серию акустических систем. При разработке новых моделей инженеры компании руководствовались пожеланиями дилеров Russound усовершенствовать конструкцию выпускаемых АС и упростить модельный ряд.
Изменения коснутся всех выпускаемых акустических систем; кроме того, появится новая версия - для коммерческого использования - одной из самых продаваемых моделей бренда, RSF-610. Новый встраиваемый в потолок громкоговоритель начального уровня IC-610 будет комплектоваться 6,5-дюймовым динамиком из полипропилена и дюймовым поворотным твитером. Для более дорогой модели IC-620 используются кевлар и титан. Топовая акустическая модель IC-630 не отличается размерами динамиков, однако вместо кевлара конструкторы применили углеволокно.
Две новые модели для домашнего использования - IC-820 и IC-610T. В первой имеется 8-дюймовый кевларовый СЧ-динамик и поворотный титановый твитер; во второй - двойная звуковая катушка, драйвер меньшего размера (6,5 дюймов) из полипропилена и два твитера вместо одного для стереозвучания. Для более согласованного звучания аудио системы компания планирует добавить в ассортимент громкоговоритель IW-LCR, также встраиваемый. Специальные настройки позволят улучшить качество воспроизведения диалогов в тех случаях, когда колонка используется в качестве громкоговорителя центрального канала.
Появится новая модель и в коммерческой линейке, IC-610-70V. Она предназначена для установки в поверхность потолка заподлицо и имеет встроенный трансформатор.
Комментарии