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Russound привезет на CEDIA новую линейку громкоговорителей


14.08.2017 14:00

 

 

На предстоящей выставке CEDIA 2017 компания Russound планирует представить новую серию акустических систем. При разработке новых моделей инженеры компании руководствовались пожеланиями дилеров Russound усовершенствовать конструкцию выпускаемых АС и упростить модельный ряд.

 

Изменения коснутся всех выпускаемых акустических систем; кроме того, появится новая версия - для коммерческого использования - одной из самых продаваемых моделей бренда, RSF-610. Новый встраиваемый в потолок громкоговоритель начального уровня IC-610 будет комплектоваться 6,5-дюймовым динамиком из полипропилена и дюймовым поворотным твитером. Для более дорогой модели IC-620 используются кевлар и титан. Топовая акустическая модель IC-630 не отличается размерами динамиков, однако вместо кевлара конструкторы применили углеволокно.

 

Две новые модели для домашнего использования - IC-820 и IC-610T. В первой имеется 8-дюймовый кевларовый СЧ-динамик и поворотный титановый твитер; во второй - двойная звуковая катушка, драйвер меньшего размера (6,5 дюймов) из полипропилена и два твитера вместо одного для стереозвучания. Для более согласованного звучания аудио системы компания планирует добавить в ассортимент громкоговоритель IW-LCR, также встраиваемый. Специальные настройки позволят улучшить качество воспроизведения диалогов в тех случаях, когда колонка используется в качестве громкоговорителя центрального канала.

 

Появится новая модель и в коммерческой линейке, IC-610-70V. Она предназначена для установки в поверхность потолка заподлицо и имеет встроенный трансформатор.

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