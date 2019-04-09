09.04.2019 12:45

Компания Auvix приглашает партнеров на региональные конференции Road Forum «Цифровая трансформация и AV: точки роста вашего бизнеса». Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани.

Цифровые технологии давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека и оказывают значительное влияние практически на все виды его деятельности. Ежегодно в мире появляются сотни новых бизнес-решений, а тот, кто вчера был лидером, сегодня рискует оказаться в числе аутсайдеров. Возможности развития мультимедийных технологий в эру цифровой трансформации и определение точек роста аудио/видео бизнеса – вот ключевые темы форума, который организует компания Auvix.