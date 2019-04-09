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С Auvix по городам и весям


09.04.2019 12:45

 

 

Компания Auvix приглашает партнеров на региональные конференции Road Forum «Цифровая трансформация и AV: точки роста вашего бизнеса». Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. 

 

Цифровые технологии давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека и оказывают значительное влияние практически на все виды его деятельности. Ежегодно в мире появляются сотни новых бизнес-решений, а тот, кто вчера был лидером, сегодня рискует оказаться в числе аутсайдеров. Возможности развития мультимедийных технологий в эру цифровой трансформации и определение точек роста аудио/видео бизнеса – вот ключевые темы форума, который организует компания Auvix.

 

Road Forum Auvix (RFA) 2019 – это насыщенная программа и собранные на одной площадке представителей знаковых брендов индустрии мультимедиа. Они знают всё о современных трендах, передовых технологиях и о том, как использовать эти знания для получения большей прибыли, и поделятся своим опытом с теми, кто примет участие в форуме. Даты проведения мероприятий RFA: Санкт-Петербург – 18 апреля, Екатеринбург – 25 апреля, Краснодар – 15 мая, Казань – 23 мая. Требуется предварительная регистрация.

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