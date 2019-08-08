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Сабувферы TreVoce от OSD


08.08.2019 15:00

 

 

Американская компания OSD Black выпустила новую серию активных сабвуферов TreVoce. В линейке – две модели компактных сабвуферов мощностью 500 Вт и 800 Вт.

 

OSD Black TreVoce 12 – старшая модель в серии, созданной специально для инсталляционных проектов, в которых нужен мощный бас, но недостаточно места для установки больших сабвуферов. Мощность TreVoce 12 – 800 Вт. Сабвуфер оснащён 12-дюймовым активным вуфером и двумя НЧ-динамиками (также 12”). Он практически не нагревается, потребление электроэнергии в режиме stand-by – менее 0,5 Вт.

 

Мощность младшей модели TreVoce 10 – 500 Вт; используются драйверы 10”. Обе новинки предназначены для профессиональной установки, купить их могут только дилеры-инсталляторы.

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