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Сабвуферы REL – новинки модельного ряда


19.09.2019 12:30

 

 

В ассортименте аудио систем, выпускаемых британской компанией REL, появились две новые модели сабвуферов, REL S/510 и REL S/812. В Россию новинки привезут уже в октябре нынешнего года.

 

Конструкторы внесли изменения в дизайн корпусов сабвуферов. Вместо ножек использованы своего рода полозья: благодаря им сабвуфер кажется менее массивным. Сами корпуса стали немного ниже, но шире и глубже. Отделка осталась традиционной: чёрный или белый рояльный лак. Обе модели оснащаются фронтально расположенными низкочастотными излучателями (10 и 12 дюймов) и 12-дюймовыми пассивными радиаторами на нижних панелях. Диффузоры динамиков армируются углеволокном с тыльной стороны, что увеличивает жёсткость диафрагмы на 60%.

 

В модели S/812 используется ШИМ-усилитель NextGen пятого поколения с номинальной мощностью 800 Вт и пиковой до 1 кВт. Модель S/510 оснащена 500-ваттным усилитель NextGen третьего поколения. Такая мощность необходима для работы с новыми низкоуровневыми кинотеатральными фильтрами (впервые они были опробованы на модели HT/1508), которые обеспечивают практически вдвое большую отдачу на частотах ниже 40 Гц. Открытость и воздушность звучания обеспечивает PerfectFilter, собственная разработка REL. Сабвуферы S/510 и S/812 могут использоваться в массивах до трёх единиц на канал, при этом надёжность их фиксации обеспечивается штатными средствами.

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