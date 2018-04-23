Домашняя техника Safe Train: безопасность превыше всего

23.04.2018 17:18 В Казанском региональном центре связи разработали приложение для смартфонов Safe Train. Оно предназначено в первую очередь для детей и подростков, которые часто ходят в наушниках и не слышат, что происходит вокруг них, и должно помочь сократить случаи травматизма на железной дороге. Safe Train предупреждает о приближении к опасной зоне, которой являются железнодорожные пути, и автоматически отключает музыку в смартфоне. За 70 метров до зоны потенциальной опасности блокируется работа любых медиаплееров, на расстоянии 50 метров срабатывает звуковое оповещение и вибрация. Кроме того, при нахождении ребёнка на железнодорожных путях на телефонные номера его родителей автоматически отправляется «тревожное» текстовое сообщение (функция должна быть заранее активирована). Предусмотрено также SMS оповещение в тех случаях, когда ребёнок отключает приложение или отключает GPS в телефоне. Установив приложение Safe Train на свой смартфон, родители могут просматривать маршрут следования ребенка в режиме реального времени, а также историю маршрута. Приложение работает без подключения сети, однако предварительно нужно скачать с сервера базы данных координаты железных дорог для нужного региона или для всей России. Safe Train уже можно скачать в Google Play. К сожалению, для iOS-устройств оно недоступно. Вернуться к списку новостей