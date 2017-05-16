Домашняя техника Salamander Designs: стойка для короткофокусного проектора Sony

16.05.2017 11:00 Американский производитель кинотеатральной мебели Salamander Designs представил специальную стойку для ультракороткофокусного 4K HDR видеопроектора Sony VPLVZ1000ES. Стойка Salamander Credenza X/SNY245 – это довольно массивный предмет мебели, который, впрочем, имеет ряд преимуществ перед традиционным способом установки проектора. Ширина проектора – почти метр, глубина – 0,5 м. Размещение его на стоящей у стены тумбе – вариант, не всегда оправданный эстетически, и новая модель от Salamander позволяет решить эту проблему. Проектор устанавливается внутрь стойки-комода, туда же прячутся провода, а при необходимости – и электронные компоненты аудио-видео системы, и даже колонки. Тумба оснащена профессиональной системой вентиляции и выпускается в трёх цветовых решениях: «Майами» (белый), «Чикаго» (чёрный дуб) и «Осло» (боковые панели из чёрного дуба и дверцы из чёрного стекла). Вернуться к списку новостей