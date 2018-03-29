29.03.2018 10:50

Презентация самой большой модульной аудио системы, состоящей из акустических панелей BeoSound Shape от Bang & Olufsen, состоялась в Лондоне, в шоуруме партнёра B & O, компании Kvadrat, изготавливающей шерстяные ткани, которые используются для производства BeoSound Shape. Послушать, как звучит система, можно до конца августа 2018 года.

Инсталляция состоит из 65 шестигранных плиток-панелей. Они расположены на одной из стен шоурума в пять рядов по вертикали, по 13 панелей в каждом ряду. Для демонстрации доступных декоративных решений дизайнеры использовали плитки пяти различных цветов. По утверждению специалистов, присутствовавших на открытии, в довольно большом пространстве шоурума инновационный продукт показал себя весьма достойно, звук был чистым, с хорошими басами.