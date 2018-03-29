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Самая большая аудио система BeoSound Shape


29.03.2018 10:50

 

 

Презентация самой большой модульной аудио системы, состоящей из акустических панелей BeoSound Shape от Bang & Olufsen, состоялась в Лондоне, в шоуруме партнёра B & O, компании Kvadrat, изготавливающей шерстяные ткани, которые используются для производства BeoSound Shape. Послушать, как звучит система, можно до конца августа 2018 года.

 

Инсталляция состоит из 65 шестигранных плиток-панелей. Они расположены на одной из стен шоурума в пять рядов по вертикали, по 13 панелей в каждом ряду. Для демонстрации доступных декоративных решений дизайнеры использовали плитки пяти различных цветов. По утверждению специалистов, присутствовавших на открытии, в довольно большом пространстве шоурума  инновационный продукт показал себя весьма достойно, звук был чистым, с хорошими басами.

 

«Секрет» системы, установленной в Лондоне, заключается в том, что одинаковые с виду панели таковыми не являются. Инженеры B & O использовали как собственно панели BeoSound Shape, под которыми скрываются динамики – 133-миллиметровый вуфер и 19-миллиметровый твитер, а также панели-усилители (8 х 80 Вт, класс D) и демпфирующие панели; кроме того, за накладными «плитками» был установлен хаб BeoSound Core. 

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