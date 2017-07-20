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Samsung: 5-канальный саундбар HW-MS750


20.07.2017 17:00

 

 

Samsung HW-MS750 – новая модель в линейке саундбаров Samsung Sound+. Пятиканальный саундбар оснащён 11-ю динамиками: тремя широкополосными твитерами, шестью низкочастотниками и ещё двумя твитерами, излучающими звук вверх. У каждого драйвера – свой усилитель. Эта модель не предназначена для воспроизведения фильмов, записанных в формате Dolby Atmos, но направленные вверх излучатели добавляют звуковой сцены объёма и высоты.

 

Одна из важных функций устройства – UHD апскейлинг, расширяющий глубину аудио сигнала до 32 бит. Режим Smart Sound («умный» звук) автоматически распознаёт контент, выбирая одну из категорий – Фильм, Музыка, Голос или Спорт – и соответствующим образом оптимизирует воспроизведение звуковых эффектов.

 

Разработчики предусмотрели широкие возможности подключения: два HDMI входа, один HDMI выход с ARC, позволяющий пропускать 4K/UHD сигналы от Blu-ray плеера к телевизору. Также имеется оптический цифровой аудио выход и 3.5 мм стерео-аналоговый дополнительный вход. Благодаря мобильному приложению Samsung Multiroom возможно скачивание музыки по Bluetooth и Wi-Fi. 

 

Дополнительно можно приобрести беспроводной сабвуфер Samsung SWA-S700 и комплект беспроводной акустики (стерео пара и двухканальный усилитель) SWA-9000S.

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