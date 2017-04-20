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Samsung Electronics бросает вызов традиционным проекционным системам


20.04.2017 11:57

 

 

Новый Cinema Screen от Samsung, по уверениям самого производителя, является первым в мире светодиодным кинотеатральным дисплеем с расширенным динамическим диапазоном. 

 

«Во всём мире растёт популярность домашних систем развлечения, развиваются стриминговые сервисы… В связи с этим публичные коммерческие кинотеатры должны начать позиционировать себя как провайдеров уникальных, ни с чем не сравнимых ощущений от просмотра и прослушивания, которые нельзя получить в домашних условиях», сказал вице-президент Samsung Electronics America Санг Ким (Sang Kim). «Наша новая технология Cinema Screen обеспечивает изображение высочайшего качества на большом экране».

 

Samsung заявляет, что новый дисплей обеспечивает пиковую яркость, почти в 10 раз превышающую яркость традиционно используемых кинопроекторов (впечатляющие 146 fL против стандартных 14). Компания-производитель уверена, что 10-метровый Samsung Cinema Screen будет отличным решением для современных кинотеатров, обеспечивая высочайшее разрешение (4096 x 2160) и исключительную надёжность. Информация о том, предполагается ли производство Samsung Cinema Screen других размеров, отсутствует. Цены тоже пока не озвучены, поэтому неизвестно, может ли новый дисплей от Samsung стать для кинотеатров более выгодным приобретением по сравнению с привычными проекторами. 

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