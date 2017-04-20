Samsung Electronics бросает вызов традиционным проекционным системам

20.04.2017 11:57 Новый Cinema Screen от Samsung, по уверениям самого производителя, является первым в мире светодиодным кинотеатральным дисплеем с расширенным динамическим диапазоном. «Во всём мире растёт популярность домашних систем развлечения, развиваются стриминговые сервисы… В связи с этим публичные коммерческие кинотеатры должны начать позиционировать себя как провайдеров уникальных, ни с чем не сравнимых ощущений от просмотра и прослушивания, которые нельзя получить в домашних условиях», сказал вице-президент Samsung Electronics America Санг Ким (Sang Kim). «Наша новая технология Cinema Screen обеспечивает изображение высочайшего качества на большом экране». Samsung заявляет, что новый дисплей обеспечивает пиковую яркость, почти в 10 раз превышающую яркость традиционно используемых кинопроекторов (впечатляющие 146 fL против стандартных 14). Компания-производитель уверена, что 10-метровый Samsung Cinema Screen будет отличным решением для современных кинотеатров, обеспечивая высочайшее разрешение (4096 x 2160) и исключительную надёжность. Информация о том, предполагается ли производство Samsung Cinema Screen других размеров, отсутствует. Цены тоже пока не озвучены, поэтому неизвестно, может ли новый дисплей от Samsung стать для кинотеатров более выгодным приобретением по сравнению с привычными проекторами. Связанные новости: Samsung представляет телевизоры серии Frame - 16.03.2017 17:47 Компания Samsung покупает Harman за $8 млрд. - 14.11.2016 11:36 Вернуться к списку новостей