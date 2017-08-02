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Samsung: есть ли будущее у смарт-динамиков с Bixby?


02.08.2017 10:00

 

 

Несколько дней назад стало известно, что корпорация Samsung, возможно, свернёт производство смарт-динамиков с голосовым помощником Bixby. 

 

Ещё на самых ранних этапах разработки нового продукта Samsung заявлял о своих планах составить конкуренцию устройствам  Amazon Echo, Google Home и Apple HomePod. Однако ошибкой корейской корпорации, возможно, стало использование собственного голосового помощника, известного не такому широкому кругу потребителей.

 

По информации, поступившей от компетентного источника, Samsung считает смарт-динамики не слишком перспективным продуктом. Amazon господствует на глобальном уровне, и конкурировать с ним невозможно, а внутренний корейский рынок слишком мал.

 

С одной стороны, на «своём поле» продукции Samsung не грозит жёсткая конкуренция: и Amazon Echo, и Google Home только предстоит выйти на этот рынок. С другой, вполне понятно, что корпорации не очень интересно концентрировать все свои усилия по продвижению смарт-динамиков собственного производства только в Южной Корее. Впрочем, по оценкам специалистов, объём рынка «умных» громкоговорителей к 2024 году составит 13 миллиардов долларов США; вполне вероятно, Samsung ещё пересмотрит свои планы.

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