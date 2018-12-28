28.12.2018 14:00

Компания Samsung Electronics объявила о появлении новой функции «Удаленный доступ» (Remote Access) на телевизорах Samsung Smart TV модельного ряда 2019. Она позволяет подключать к телевизору компьютеры, планшеты и смартфоны и управлять совместимыми программами и приложениями с помощью Smart TV.

К телевизору можно подключить и клавиатуру, чтобы управлять контентом на экране было проще. Кроме того, владельцы Smart TV смогут получить доступ к персональному компьютеру, который находится в другой комнате – при этом отдельное HDMI-подключение им не потребуется.