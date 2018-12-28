Samsung: функция удаленного доступа Remote Access
Компания Samsung Electronics объявила о появлении новой функции «Удаленный доступ» (Remote Access) на телевизорах Samsung Smart TV модельного ряда 2019. Она позволяет подключать к телевизору компьютеры, планшеты и смартфоны и управлять совместимыми программами и приложениями с помощью Smart TV.
К телевизору можно подключить и клавиатуру, чтобы управлять контентом на экране было проще. Кроме того, владельцы Smart TV смогут получить доступ к персональному компьютеру, который находится в другой комнате – при этом отдельное HDMI-подключение им не потребуется.
Функция «Удаленный доступ» позволяет также напрямую управлять устройствами, подключенными к телевизору, и обеспечивает доступ к офисному облачному сервису. Использовать новую функцию можно в любой части мира благодаря VMware Horizon, решению по виртуализации приложений и рабочих столов. Для надёжной защиты данных в функцию «Удаленный Доступ» внедрена технология защиты Knox, собственная разработка Samsung, которая впервые была представлена в моделях Smart TV 2015 года.
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