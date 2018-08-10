10.08.2018 12:15

Корпорация Samsung анонсировала свой первый «умный» громкоговоритель Galaxy Home с голосовым ассистентом Bixby. В Твиттере уже шутят, что колонка похожа на ведьминский котёл для варки колдовского зелья…

По предварительной информации, устройство оснащено широкополосными динамиками и встроенным сабвуфером, а также восемью микрофонами; за настройку звучания «отвечают» специалисты AKG. Технической информации крайне мало; пресс-служба Samsung не сообщает, сколько будет стоить Galaxy Home или когда он появится в продаже. Подробности можно будет узнать не раньше ноября, когда состоится международная конференция разработчиков Samsung.