Samsung Galaxy Home – неказист, но умён
Корпорация Samsung анонсировала свой первый «умный» громкоговоритель Galaxy Home с голосовым ассистентом Bixby. В Твиттере уже шутят, что колонка похожа на ведьминский котёл для варки колдовского зелья…
По предварительной информации, устройство оснащено широкополосными динамиками и встроенным сабвуфером, а также восемью микрофонами; за настройку звучания «отвечают» специалисты AKG. Технической информации крайне мало; пресс-служба Samsung не сообщает, сколько будет стоить Galaxy Home или когда он появится в продаже. Подробности можно будет узнать не раньше ноября, когда состоится международная конференция разработчиков Samsung.
Представители Samsung заявляют, что голосовой помощник Bixby можно использовать не только для выполнения разнообразных команд личного характера, например, узнать расписание киносеансов, забронировать столик в ресторане, вызвать такси и пр., но и для управления имеющимися в доме «умными» электронными устройствами. С помощью голосовых команд можно будет открыть или закрыть шторы, установить таймер в духовке, сделать ярче свет в комнате и т.п.
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