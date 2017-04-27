27.04.2017 14:56

Хотя стандарт HDR по-прежнему остаётся самым востребованным, существует ещё четыре, со своими достоинствами и недостатками. Это HDR10 и Dolby Vision, а также менее известные Hybrid Log Gamma и Technicolor. Недавно корпорации Samsung и Amazon объединили свои усилия, представив ещё один стандарт, HDR10+.

В отличие от Dolby Vision, Hybrid Log Gamma и Technicolor, HDR10+ является открытым стандартом Это значит, что он имеет много общего с HDR10, хотя и обладает рядом отличий; Samsung утверждает, что HDR10+ является существенным усовершенствованием стандарта, общепринятого на сегодня.

К примеру, использование статичных метаданных, которые не меняются при воспроизведении контента, приводит к тому, что в некоторых сценах качество изображения может не быть оптимальным. Если большинство сцен сняты при ярком освещении, те из них, которые снимались в темноте или при тусклом свете, на экране могут казаться совсем тёмными, то есть отображаться некорректно. В стандарте Dolby Vision этой проблемы не существует – и новый HDR10+ также может её решить благодаря технологии Dynamic Tone Mapping. Использование динамических метаданных даёт возможность корректировать уровни яркости (при наличии HDR ТВ) от сцены к сцене и даже покадрово. Это значит, что новый стандарт воспроизводит видео контент более «честно», приближенно к исходнику.

Партнёрство с Amazon – большой плюс для Samsung. Впрочем, Amazon тоже может выиграть от этого сотрудничества. Dolby Vision обычно упоминается в связке с Netflix, поэтому для Amazon поддержка HDR10+ – отличный шанс выделиться. Все UHD телевизоры Samsung 2017 года, включая QLED модели, уже поддерживают стандарт HDR10+. Обладателям моделей предыдущего года придётся подождать – обновление прошивки запланировано на вторую половину 2017 года.