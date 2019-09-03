ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Samsung начинает beta-тестирование Galaxy Home Mini


03.09.2019 15:23

 

 

Со дня первой демонстрации полноразмерной смарт-колонки Samsung Galaxy Home прошёл год. Она до сих пор не запущена в производство; похоже, её опередит новое устройство Samsung той же категории: Galaxy Home Mini, миниатюрный громкоговоритель с голосовым помощником Bixby.

 

Через интернет-сообщество SamMobile.com, объединяющее фанатов продукции, выпускаемой под брендом Samsung, корпорация обратилась к своим поклонникам и пригласила их принять участие в бета-тестировании новинки. Поучаствовать в проекте могут жители Южной Кореи не моложе 14 лет; для этого необходимо было оставить соответствующую заявку на сайте компании. Счастливчики, которых Samsung сочтёт достойными стать первыми пользователями «умного» громкоговорителя, получат в своё распоряжение по одному устройству – с тем, чтобы высказать своё мнение и найти возможные недочёты до того, как состоится официальная презентация колонки.
Samsung Galaxy Home Mini может управлять устройствами IoT («интернет вещей»), интегрируется в фирменную платформу SmartThings; при его создании использованы звуковые технологии AKG. Внешне колонка похожа на смарт-спикеры Google Home и Amazon Echo Dot.

 

Аналогичная программа для полноразмерного Galaxy Home не предусмотрена. Громкоговоритель должен был появиться в продаже в начале этого года, однако сроки его выхода были перенесены на сентябрь. В настоящее время, по сообщениям Samsung, компания работает «над улучшением и оптимизацией» устройства.

Связанные новости:
 За пивом ещё не ходит. Но светит и реагирует на голос. - 09.04.2019 07:00
 «Делайте ваши ставки, господа…» - 22.02.2019 13:10
 iTunes на телевизорах Samsung - 10.01.2019 07:00
 Сообщение получил? Передай другому - 26.12.2018 15:15
 Новые интерьерные телевизоры Samsung на CES 2019 - 21.12.2018 17:30
 Исследование: «интеллектуальные помощники» – кто впереди? - 29.08.2018 10:00
 Samsung Galaxy Home – неказист, но умён - 10.08.2018 12:15
 Смарт-колонки: в гонку вступает Alibaba - 13.07.2017 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007