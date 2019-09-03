03.09.2019 15:23

Со дня первой демонстрации полноразмерной смарт-колонки Samsung Galaxy Home прошёл год. Она до сих пор не запущена в производство; похоже, её опередит новое устройство Samsung той же категории: Galaxy Home Mini, миниатюрный громкоговоритель с голосовым помощником Bixby.



Через интернет-сообщество SamMobile.com, объединяющее фанатов продукции, выпускаемой под брендом Samsung, корпорация обратилась к своим поклонникам и пригласила их принять участие в бета-тестировании новинки. Поучаствовать в проекте могут жители Южной Кореи не моложе 14 лет; для этого необходимо было оставить соответствующую заявку на сайте компании. Счастливчики, которых Samsung сочтёт достойными стать первыми пользователями «умного» громкоговорителя, получат в своё распоряжение по одному устройству – с тем, чтобы высказать своё мнение и найти возможные недочёты до того, как состоится официальная презентация колонки.

Samsung Galaxy Home Mini может управлять устройствами IoT («интернет вещей»), интегрируется в фирменную платформу SmartThings; при его создании использованы звуковые технологии AKG. Внешне колонка похожа на смарт-спикеры Google Home и Amazon Echo Dot.



Аналогичная программа для полноразмерного Galaxy Home не предусмотрена. Громкоговоритель должен был появиться в продаже в начале этого года, однако сроки его выхода были перенесены на сентябрь. В настоящее время, по сообщениям Samsung, компания работает «над улучшением и оптимизацией» устройства.