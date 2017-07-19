19.07.2017 14:30

В киноцентре Lotte Cinema World Tower в Сеуле (Южная Корея) установлен первый коммерческий LED-экран производства Samsung Electronics. Дисплей Samsung Cinema Screen – светодиодный экран с высоким динамическим диапазоном (HDR) и диагональю более 10,3 м.

LED-технология Cinema Screen с функцией direct-lit воспроизводит видео контент на максимальном уровне яркости: он почти в 10 раз превышает уровень, предлагаемый стандартными кинопроекторами. Изображение при этом получается однородным, без оптических искажений и помех. Новый дисплей - первый продукт Samsung Electronics, успешно прошедший все этапы сертификации по стандарту Digital Cinema Initiatives (DCI), подтверждающей возможность LED Cinema Screen отображать весь цветовой спектр без искажений.