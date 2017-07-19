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Samsung: первый в мире LED-дисплей для кинотеатров


19.07.2017 14:30

 

 

В киноцентре Lotte Cinema World Tower в Сеуле (Южная Корея) установлен первый коммерческий LED-экран производства Samsung Electronics. Дисплей Samsung Cinema Screen – светодиодный экран с высоким динамическим диапазоном (HDR) и диагональю более 10,3 м.

 

LED-технология Cinema Screen с функцией direct-lit воспроизводит видео контент на максимальном уровне яркости: он почти в 10 раз превышает уровень, предлагаемый стандартными кинопроекторами. Изображение при этом получается однородным, без оптических искажений и помех. Новый дисплей  - первый продукт Samsung Electronics, успешно прошедший все этапы сертификации по стандарту Digital Cinema Initiatives (DCI), подтверждающей возможность LED Cinema Screen отображать весь цветовой спектр без искажений.

 

Благодаря своей способности обеспечивать великолепное качество изображения при разных уровнях освещения, Cinema LED Screen идеально подходит не только для демонстрации фильмов, но и для проведения корпоративных мероприятий, концертов, трансляций спортивных событий и пр.

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