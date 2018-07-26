26.07.2018 09:00

Фирменный 146-дюймовый дисплей на микросветодиодах, который корпорация Samsung представила на CES 2018 в Лас-Вегасе зимой этого года, произвёл настоящий фурор. На очереди – его «лайт»-версия, адаптированная к использованию в «домашних» условиях…

В Samsung уверены, что новинки найдётся применение не только в коммерческих заведениях, но и в современных домах. Топ-менеджеры компании обещают, что дисплей не будет таким дорогим, как все ожидают. ТВ станет ещё тоньше, чем оригинальная модель – всего 3 см против 8, а массовое производство начнётся уже в сентябре 2018 года.

Как и в OLED-устройствах, в телевизорах с технологией MicroLED каждый пиксель излучает свет самостоятельно. Такие телевизоры имеют более высокую контрастность, обеспечивают «настоящий» глубокий чёрный цвет и потребляют меньше электроэнергии, чем LED-модели. Конструкторы Samsung утверждают, что и продолжительность службы у них больше.