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Samsung планирует выпустить «потребительскую» версию The Wall


26.07.2018 09:00

 

 

Фирменный 146-дюймовый дисплей на микросветодиодах, который корпорация Samsung представила на CES 2018 в Лас-Вегасе зимой этого года, произвёл настоящий фурор. На очереди – его «лайт»-версия, адаптированная к использованию в «домашних» условиях…

 

В Samsung уверены, что новинки найдётся применение не только в коммерческих заведениях, но и в современных домах. Топ-менеджеры компании обещают, что дисплей не будет таким дорогим, как все ожидают. ТВ станет ещё тоньше, чем оригинальная модель – всего 3 см против 8, а массовое производство начнётся уже в сентябре 2018 года.

 

Как и в OLED-устройствах, в телевизорах с технологией MicroLED каждый пиксель излучает свет самостоятельно. Такие телевизоры имеют более высокую контрастность, обеспечивают «настоящий» глубокий чёрный цвет и потребляют меньше электроэнергии, чем LED-модели. Конструкторы Samsung утверждают, что и продолжительность службы у них больше.

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