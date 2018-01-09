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Samsung построил «Стену»


09.01.2018 14:18

 

 

Samsung The Wall – первый в мире 146-дюймовый модульный телевизор на базе технологии MicroLED. Новинка была представлена на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, США.

 

Отличие модели The Wall от других современных LED экранов – в использовании микроскопических светодиодов, размеры которых не превышают нескольких микрон, при этом каждый пиксель самостоятельно излучает свет. Технология MicroLED не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки, такие экраны отличаются высокой надежностью и эффективностью. 

 

Ещё одной новинкой Samsung стали смарт-телевизоры 2018 года с поддержкой Bixby и SmartThings. Интеллектуальный помощник Bixby упрощает взаимодействие пользователя с устройством благодаря особому интерфейсу и универсальным функциям анализа речи. Фирменная платформа SmartThings облегчает подключение к сети. Кроме того, в моделях 2018 года будет представлена функция Universal Guide – расширенный телегид с автоматическими рекомендациями телепередач и контента в зависимости от предпочтений пользователей.

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