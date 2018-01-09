09.01.2018 14:18

Samsung The Wall – первый в мире 146-дюймовый модульный телевизор на базе технологии MicroLED. Новинка была представлена на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, США.

Отличие модели The Wall от других современных LED экранов – в использовании микроскопических светодиодов, размеры которых не превышают нескольких микрон, при этом каждый пиксель самостоятельно излучает свет. Технология MicroLED не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки, такие экраны отличаются высокой надежностью и эффективностью.