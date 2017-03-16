Samsung представляет телевизоры серии Frame
«Дизайнерские» телевизоры, получившие название Frame (букв. «рамка», «окантовка») – новинка от Samsung, которая, очевидно, будет тепло встречена дизайнерами. Устройство мало чем напоминает тёмное «окно» традиционного ТВ-монитора: в выключенном состоянии на его экране отображается красочное изображение, и телевизор мало чем отличается от застекленного постера или висящей на стене картины. Сходство усиливает изящная рамка-паспарту, а база доступных изображений насчитывает более сотни красочных «заставок».
Телевизор фиксируется на поверхности стены при помощи фирменного крепления No Gap – это ещё одна новинка Samsung, впервые представленная в начале этого года на выставке потребительской электроники CES. В комплект поставки также входит коммутационный блок – именно в нём скрыты все разъёмы, которые используются для подключения телевизора; так разработчикам удалось минимизировать толщину монитора.
Рамка по периметру ТВ – съёмная, её можно менять для большего соответствия интерьеру. Кроме того, предусмотрена и возможность традиционной установки телевизора с помощью специальной подставки.
Цены на новую модель пока не озвучены, а начало продаж запланировано на весну этого года.
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