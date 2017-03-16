Samsung представляет телевизоры серии Frame

16.03.2017 17:47 «Дизайнерские» телевизоры, получившие название Frame (букв. «рамка», «окантовка») – новинка от Samsung, которая, очевидно, будет тепло встречена дизайнерами. Устройство мало чем напоминает тёмное «окно» традиционного ТВ-монитора: в выключенном состоянии на его экране отображается красочное изображение, и телевизор мало чем отличается от застекленного постера или висящей на стене картины. Сходство усиливает изящная рамка-паспарту, а база доступных изображений насчитывает более сотни красочных «заставок». Телевизор фиксируется на поверхности стены при помощи фирменного крепления No Gap – это ещё одна новинка Samsung, впервые представленная в начале этого года на выставке потребительской электроники CES. В комплект поставки также входит коммутационный блок – именно в нём скрыты все разъёмы, которые используются для подключения телевизора; так разработчикам удалось минимизировать толщину монитора. Рамка по периметру ТВ – съёмная, её можно менять для большего соответствия интерьеру. Кроме того, предусмотрена и возможность традиционной установки телевизора с помощью специальной подставки. Цены на новую модель пока не озвучены, а начало продаж запланировано на весну этого года. Связанные новости: Телевизоры Samsung SUHD TV на основе Tizen - 15.06.2015 12:00 UHD телевизоры Samsung в России - 05.08.2014 18:00 Скоро в России ТВ Samsung UHD TV с изогнутым экраном - 30.04.2014 10:00 Вернуться к списку новостей