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Samsung QLED TV: год 2018


15.03.2018 10:45

 

 

Компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров 2018 года, в которую вошли модели QLED Premium UHD, UHD, а также телевизоры больших диагоналей с усовершенствованным качеством изображения и интуитивно понятным управлением.

 

Все модели разработаны не только с применением новейших достижений науки и  техники, но и с пристальным вниманием к эстетике современных интерьеров. Об этом свидетельствует, например, режим Ambient, который позволяет копировать цвет или рисунок обоев прямо на дисплей: висящий на стене телевизор будет идеально вписываться в окружающую обстановку. Режим настраивается на отображение актуальной информации о пробках, погоде, новостях или проигрывание музыки. 

 

Дань современным тенденциям в дизайне – и фирменная технология «невидимого» подключения One Invisible Connection, используемая в моделях Q7 и старше, за исключением Q8F. Один тонкий провод длиной до 15 м объединяет в себе шнуры питания и передачи данных; дополнительные подключения и переходники не требуются.

 

Специальное приложение SmartThings сокращает время настройки телевизора. Пользователь имеет возможность легко переключаться между стриминговыми сервисами и телевещанием – конструкторы компании позаботились о том, чтобы меню было интуитивно понятным. Кроме того, SmartThings объединяет в себе функции управления телевизором, передачи контента со смартфона или планшета, а также взаимодействия с другими «умными» устройствами Samsung.

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