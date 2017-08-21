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Samsung: самый большой QLED телевизор покажут на IFA 2017


21.08.2017 11:30

 

 

В начале сентября корпорация Samsung представит европейским потребителям свой самый большой телевизор с дисплеем на квантовых точках (технология QLED). Презентация состоится на выставке потребительской электроники IFA 2017, которая пройдёт в Берлине.

 

Гигантский телевизор QLED Q9 4K HDR с диагональю 88 дюймов поддерживает форматы HDR 10 и HDR10+. Для подключения используется «невидимый» волоконно-оптический кабель, благодаря которому телевизор может быть размещён на значительном расстоянии от акустических систем и тюнера. Коммутационный блок Samsung One Connect Box имеет четыре HDMI и может подсоединяться к четырём источникам 4K видеосигнала. 

 

В США новые телевизоры продаются по розничной цене 20 000 долларов.

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