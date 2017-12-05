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Samsung SeeColors: с заботой о потребителях


05.12.2017 12:53

 

 

Компания Samsung Electronics объявила о запуске приложения SeeColors для QLED телевизоров Samsung. Оно помогает людям с нарушениями цветового зрения выяснить особенности своего цветового восприятия.

 

При выявлении расстройств цветоощущения, например, приобретённого дефицита цветового зрения, потребитель может с помощью приложения скорректировать цветность изображения, подстроив цвета на QLED дисплее телевизора под себя. 

 

Несмотря на то, что зрительные нарушения имеются у большого числа людей – в мире их около 300 миллионов, многие не подозревают о своих проблемах. Глубину имеющегося дефицита цветового зрения помогает оценить цифровой диагностический тест по методике Colorlite Test (C-Test), используемой приложением SeeColors и адаптированной для телевизоров и мобильных устройств. Само приложение создано при сотрудничестве компании Colorlite (Венгрия), применяющей фирменную технологию в очках и контактных линзах.

 

Приложение SeeColors доступно для загрузки в магазине Smart TV App,  а также в Google Play и Galaxy App Store – для смартфонов Samsung Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+, S7, S7 edge и S8. После подключения смартфона Galaxy к QLED телевизору Samsung, телевизор автоматически изменит настройки цветности на основании результатов диагностики зрения пользователя. 

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