05.12.2017 12:53

Компания Samsung Electronics объявила о запуске приложения SeeColors для QLED телевизоров Samsung. Оно помогает людям с нарушениями цветового зрения выяснить особенности своего цветового восприятия.

При выявлении расстройств цветоощущения, например, приобретённого дефицита цветового зрения, потребитель может с помощью приложения скорректировать цветность изображения, подстроив цвета на QLED дисплее телевизора под себя.

Несмотря на то, что зрительные нарушения имеются у большого числа людей – в мире их около 300 миллионов, многие не подозревают о своих проблемах. Глубину имеющегося дефицита цветового зрения помогает оценить цифровой диагностический тест по методике Colorlite Test (C-Test), используемой приложением SeeColors и адаптированной для телевизоров и мобильных устройств. Само приложение создано при сотрудничестве компании Colorlite (Венгрия), применяющей фирменную технологию в очках и контактных линзах.