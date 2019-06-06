06.06.2019 14:30

Обновлённая линейка интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года создана с использованием технологии квантовых точек (QLED). Главная особенность устройств серии – элегантный дизайн: изящная рамка и режим «Картина», в который автоматически переходит выключенный телевизор, отображая вместо чёрного экрана произведения искусства.

Изображения-заставки можно выбирать во встроенном приложении «Магазин искусства», который в 2019 году пополнился шедеврами из собрания Государственного Эрмитажа; всего же в нём представлено более 1200 изображений. Телевизоры The Frame 2019 передают цвета с высочайшей точностью независимо от уровня яркости подсветки: качество изображения регулируется автоматически в зависимости от освещения в помещении. Так же автоматически экран выключается, когда в комнате никого нет.

Новые модели не подвержены выгоранию и так называемому послесвечению экрана (остаточное изображение), что особенно важно при демонстрации статичных изображений, в частности, картин и фотографий. Они поддерживают стандарт HDR10+ и технологию Apple AirPlay 2, последнее даёт пользователям возможность транслировать фото, видео и музыку со своих iPod, iPad или iPhone на экран ТВ. В комплект поставки входит кабель электропитания и оптический кабель, объединённые в один практически незаметный провод, и кронштейн для крепления телевизора вплотную к стене. Дополнительно можно приобрести подставку-мольберт для ещё большего сходства телевизора с картиной и сменные магнитные рамки черного, белого, орехового или бежевого цвета.