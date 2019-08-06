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Саундабры Bar от Klipsch


06.08.2019 14:40

 

 

Две новые модели саундбаров появились в ассортименте компании Klipsch. Это Bar 40 и Bar 48, Bluetooth-аудиосистемы с деревянными корпусами и декоративными решётками из тканого материала.

 

Модель Klipsch Bar 48 – система конфигурации 3.1 с выделенным динамиком центрального канала. Внутри – рупор Tractrix и три 25-миллиметровых высокочастотных динамика. Устройство поставляется с отдельно стоящим беспроводным сабвуфером 203 мм. Дополнительно можно приобрести беспроводные акустические системы окружающего звучания Surround 3. Габариты саундбара: 121 см х 7,3 см х 8,6 см; его можно размещать на плоской поверхности или крепить к стене.

 

Меньшая модель Klipsch Bar 40, саундбар 2.1, также оснащается рупором Tractrix и тремя твитерами (их диаметр – 19 мм) и поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером (6,5”). Имеется встроенный декодер Dolby Audio; предусмотрены режимы виртуального окружающего звучания. Размеры саундбара: 10,14 см x 7,3 см x 8,6 см, сабвуфера: 24,1 см  x 35,9 см x 24,1 см. На верхней плоскости саундбаров расположены элементы управления (возможно дистанционное управление с помощью пульта), а также оптический и 3,5-миллиметровый входные разъёмы.

 

Новинки появятся в продаже к концу лета.

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