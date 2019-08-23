23.08.2019 13:31

Компания MSE Audio покажет на выставке CEDIA Expo свою новую разработку, саундбар изменяемой длины, который будет выпускаться под брендом Phase Technology.

Новинка предназначена для профессиональной установки: нужную длину саундбара выбирает инсталлятор, в соответствии с размером телевизора. Саундбар состоит из трёх отдельных частей, в которых размещены динамики: шесть трёхдюймовых длинноходных НЧ-драйверов с технологией NBR surround sound и 0.75-дюймовый мягкокупольный твитер.

Устройство оснащается настенными креплениями, а также металлическими прутками, на которых «висят» корпуса с динамиками. В зависимости от того, с телевизором какого размера (диагональ от 55 дюймов) предполагается использовать саундбар, прутки можно обрезать на нужную длину. Глубина конструкции составляет 3,81 дюйма (почти 10 см), высота – 6,1 дюйма (15,5 см).