Саундбар длиной «столько, сколько нужно»
Компания MSE Audio покажет на выставке CEDIA Expo свою новую разработку, саундбар изменяемой длины, который будет выпускаться под брендом Phase Technology.
Новинка предназначена для профессиональной установки: нужную длину саундбара выбирает инсталлятор, в соответствии с размером телевизора. Саундбар состоит из трёх отдельных частей, в которых размещены динамики: шесть трёхдюймовых длинноходных НЧ-драйверов с технологией NBR surround sound и 0.75-дюймовый мягкокупольный твитер.
Устройство оснащается настенными креплениями, а также металлическими прутками, на которых «висят» корпуса с динамиками. В зависимости от того, с телевизором какого размера (диагональ от 55 дюймов) предполагается использовать саундбар, прутки можно обрезать на нужную длину. Глубина конструкции составляет 3,81 дюйма (почти 10 см), высота – 6,1 дюйма (15,5 см).
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