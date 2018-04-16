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Саундбар для домашнего кинотеатра Denon HEOS HomeCinema HS2


16.04.2018 15:50

 

 

Компания Denon представила новую версию саундбара для систем домашнего кинотеатра Heos HomeCinema. Новый HS2 в конфигурации 2.1 (саундбар и сабвуфер) полностью совместим со всеми продуктами фирменной мультирум-линейки Heos.

 

HS2 поддерживает 4K UHD HDMI, аудио высокого разрешения (FLAC, ALAC, AIFF, DSD), AirPlay и Bluetooth. Саундбар отличается компактностью и имеет встроенный блок питания. Предусмотрены специальные монтажные отверстия для крепления устройства к стене. Добавлены оптический и коаксиальный цифровые аудио входы, 3,5 мм Aux вход и USB картридер.

 

Летом 2018 года Denon планирует выпустить программное обновление, которое добавит к возможностям HS2 управление с помощью голосового помощника Amazon Alexa.

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