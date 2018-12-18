18.12.2018 07:00

В России начались продажи премиального саундбара HW-N950, разработанного дизайнерами Samsung Electronics совместно с компанией Harman Kardon. Новинка является флагманом модельного ряда Samsung и предназначена для использования с 4K-телевизорами этой марки.

Устройство оснащается 17 динамиками, в том числе двумя дополнительными: они направляют звук вверх и в обе стороны от слушателя. Аудиосистема состоит из собственно саундбара, пары беспроводных тыловых громкоговорителей и сабвуфера; такая конфигурация позволяет добиться многомерного звучания формата 7.1.4.

Входящий в комплект поставки пульт управление подходит как для самого HW-N950, так и для телевизора. Саундбар можно подключить к домашней беспроводной сети и управлять звуком через мобильное приложение SmartThings.