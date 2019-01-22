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Саундбар Klipsch Heritage


22.01.2019 10:00

 

 

Поклонники легендарной серии акустических систем Heritage компании Klipsch наконец-то дождались появления саундбара Heritage Theater Bar. Колонка выполнена в том же стиле, что и другие модели серии.

 

Ширина саундбара – 125 см, что позволяет использовать его с телевизорами с диагональю экрана 55 дюймов. Корпус Klipsch Heritage Theater Bar отделан натуральным шпоном американского ореха или чёрного ясеня; тканевая защитная сетка-гриль – чёрного цвета. На заказ саундбар выпускается в самых разных вариантах, в зависимости от пожеланий пользователя; кроме отделки, можно изменить и длину устройства (до 203 см).

 

Благодаря встроенным креплениям Heritage Theater Bar размещается на стене вплотную к её поверхности, с минимальным зазором. Саундбар имеет пассивную конструкцию и оснащается тремя комплектами динамиков, то есть предназначен для озвучивания левого, центрального и правого фронтальных каналов при подключении к AV-ресиверу. В каждом канале Heritage Theater Bar работают два басовика диаметром 10 см с диффузорами Cerametallic и твитер с титановым 19-мм куполом, помещённый в рупор Tractrix. 

 

Саундбар рассчитан на подводимую мощность до 300 Вт на канал, а его суммарное звуковое давление составляет 108 дБ: колонка способна озвучить даже большое помещение. На её основе можно создать полноценную систему домашнего кинотеатра формата 5.1, дополнив саундбар сабвуфером и парой тыловых акустических систем.

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