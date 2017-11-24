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Саундбар Klipsch RSB-3: просто – значит, удобно


24.11.2017 11:40

 

 

Саундбар RSB-3 – новинка от Klipsch, которую легко купить и просто установить. Розничная цена делает саундбар вполне доступным приобретением для многих любителей хорошего звука, а простота установки и настройки может полсужить дополнительным стимулом для покупки.

 

RSB-3 оснащён фирменными рупорными твитерами Tractrix и НЧ-драйверами овальной формы с улучшенными басовыми характеристиками. Динамики подключены к раздельным усилителям, сигнал на которые поступает с активного разделительного фильтра. Благодаря этому обладателям саундбара гарантирован насыщенный и динамичный звук даже без использования внешнего сабвуфера. 

 

Устройство оснащено оптическим и аналоговым входами, Bluetooth и декодером Dolby Digital. Объёмный звук достигается благодаря технологии Virtual Surround, а для повышения качества передачи диалогов имеется режим Voice Enhance.

 

Klipsch RSB-3 можно установить перед телевизором, не перекрывая ИК-приемник – это позволяет высота саундбара, или повесить его на стену. Ширина корпуса – 91 см.

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