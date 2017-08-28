Домашняя техника Саундбар ZVOX SB380 с технологией AccuVoice

28.08.2017 15:11 Саундбар SB380 создан конструкторами компании ZVOX Audio (США). Его особенности – встроенный активный сабвуфер и фирменная технология AccuVoice, благодаря которой повышается разборчивость диалогов. Саундбар подходит для телевизоров с диагональю от 37 до 65 дюймов. Предполагается, что купить новинку можно будет за более чем скромные 299 долларов США. Стремясь уменьшить себестоимость устройства, конструкторы использовали усилитель меньших размеров, убрали один из входных разъёмов и возможность подключения по Bluetooth – последнее, по словам одного из руководителей компании, стало возможным благодаря маркетинговому исследованию, показавшему, что эта функция почти не востребована любителями домашнего кино. «Мало кто использует Bluetooth для передачи аудио со смартфонов на аудио систему телевизора, когда большинство ТВ и Blu-ray проигрывателей имеют встроенные приложение Spotify и Pandora». При покупке новинки через веб-сайт компании-производителя покупатель получает возможность пользоваться саундбаром в течение 60 дней и вернуть его, если не будет удовлетворён звучанием устройства. Технические характеристики саундбара: АЧХ 45 Гц – 20 кГц, мощность усилителя 45 Вт, встроенный активный 4-дюймовый сабвуфер, три широкополосных двухдюймовых динамика. Несложная настройка, которую может осуществить сам пользователь, позволяет управлять саундбаром с помощью любого ИК-пульта. Вернуться к списку новостей