Саундбары Denon: HEOS и поддержка Hi-Res Audio

01.10.2019 07:00

Новые саундбары Denon, DHT-S516H и DHT-S716H – устройства класса «преимум». Они созданы на базе популярных саундбаров HEOS Bar и HEOS HomeCinema со встроенными модулями Wi-Fi и мультирум-технологией HEOS, но имеют улучшенную конструкцию и расширенные возможности подключения, а также поддерживают голосовое управление от Google и Amazon.

В новых моделях используются встроенные усилители D-класса нового поколения и последняя версия мультирум-технологии HEOS. При сопряжении с другими устройствами HEOS DHT-S516H и DHT-S716H позволяют воспроизводить одну и ту же музыку в разных помещениях в режиме мультирум или выбирать для каждого помещения свою мелодию. Оба саундбара поддерживают форматы аудио высокого разрешения FLAC, WAV и DSD (2,8, 5,6 МГц) и предоставляют пользователям доступ к музыке в самом высоком качестве.

Сверхтонкий DHT-S516H поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером и поддерживает основные форматы объемного звучания: Dolby Digital, Dolby Digital Plus и DTS. Технология Denon Dialogue Enhancer улучшает разборчивость диалогов в фильмах и телешоу со сложными звуковыми дорожками и спецэффектами. Варианты подключения: HDMI с обратным аудиоканалом ARC, оптический цифровой вход, встроенные Bluetooth и AirPlay 2 для мобильных устройств и дополнительный аудио-вход 3,5 мм.

«Старшая» модель DHT-S716H обладает достаточно мощным и динамичным звуком, но, если баса не хватает, можно подключить сабвуфер Denon DSW-1H (он поставляется отдельно). Кроме того, её можно использовать в комплекте с беспроводными динамиками HEOS (например, HEOS 1, HEOS 3, HEOS 5 и HEOS 7), которые будут выполнять роль тыловых каналов в системе домашнего кинотеатра формата 5.1. DHT-S716H поддерживает Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio; имеет четыре входа HDMI с поддержкой видео 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio и Dolby Vision, а также обратный аудиоканал ARC для подключения телевизора как источника звука.