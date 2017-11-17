Саундбары Jamo Studio: сама элегантность
В декабре в России появятся в продаже саундбары из новой дизайнерской линейки Jamo Studio. От традиционных моделей их отличает прежде всего внешний вид: декоративные решётки-грили сделаны из аристократичного твида.
Роскошная отделка превращает эти аудио системы в стильный аксессуар, способный украсить самый изысканный интерьер. Доступны два цветовых варианта из светлой и тёмной ткани.
В серии две модели, Jamo SB 36 и SB 40 Studio. Первая оснащается «встроенным сабвуферов»: фактически это означает, что 2,5-дюймовые драйверы объединены в качестве мидбасовой основы. Устройство имеет оптические и аналоговые входы, декодирует Dolby и обеспечивает потоковую передачу аудио контента по Bluetooth. Модель SB 40 – большего размера. К ней прилагается внешний 6,5-дюймовый беспроводной сабвуфер; есть HDMI-вход с поддержкой транзитного видеосигнала 4K.
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