17.11.2017 14:28

В декабре в России появятся в продаже саундбары из новой дизайнерской линейки Jamo Studio. От традиционных моделей их отличает прежде всего внешний вид: декоративные решётки-грили сделаны из аристократичного твида.

Роскошная отделка превращает эти аудио системы в стильный аксессуар, способный украсить самый изысканный интерьер. Доступны два цветовых варианта из светлой и тёмной ткани.