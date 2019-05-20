Компания Samsung Electronics начала продажи в России двух новых моделей саундбаров серии Q, созданных совместно с аудиоинженерами Harman Kardon. «Умные» саундбары HW-Q70R и HW-Q60R поддерживают технологии Samsung Acoustic Beam и Adaptive Sound.

Благодаря функции Adaptive Sound устройства могут самостоятельно анализировать ТВ контент и оптимизировать настройки для каждой воспроизводимой сцены. При подключении саундбаров HW-Q70R и HW-Q60R к QLED телевизорам Samsung 2019 года с включенной функцией искусственного интеллекта режим Adaptive Sound активируется автоматически. Фирменная технология Samsung Acoustic Beam позволяет создать более динамичную панорамную звуковую сцену. Кроме того, «старшая» модель, саундбар HW-Q70R (высота устройства – 59 мм), поддерживает технологии Dolby Atmos и DTS:X (ранее эта функция была реализована только в премиальных саундбарах Samsung, например, HW-K950 или HW-N950). Благодаря поддержке Bluetooth можно воспроизводить музыку напрямую со смартфона пользователя.