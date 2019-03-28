О появлении в ассортименте двух новых саундбаров серии Cinematic объявила компания Samsung Electronics. Обе модели созданы с использованием фирменных технологий Acoustic Beam и Adaptive Sound.

Саундбары HW-Q70R и HW-Q60R созданы в партнёрстве с компанией Harman Kardon. Благодаря функции адаптивного звучания (Adaptive Sound) устройства способны распознавать качество и тип воспроизводимого аудио контента и в режиме реального времени корректировать звучание в соответствии со сценой, отображаемой на экране. Функция активируется автоматически после подключения саундбара к QLED телевизору Samsung (для моделей 2019 года выпуска).