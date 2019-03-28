Саундбары Samsung Cinematic для QLED ТВ
О появлении в ассортименте двух новых саундбаров серии Cinematic объявила компания Samsung Electronics. Обе модели созданы с использованием фирменных технологий Acoustic Beam и Adaptive Sound.
Саундбары HW-Q70R и HW-Q60R созданы в партнёрстве с компанией Harman Kardon. Благодаря функции адаптивного звучания (Adaptive Sound) устройства способны распознавать качество и тип воспроизводимого аудио контента и в режиме реального времени корректировать звучание в соответствии со сценой, отображаемой на экране. Функция активируется автоматически после подключения саундбара к QLED телевизору Samsung (для моделей 2019 года выпуска).
Технология Acoustic Beam («акустический луч») позволяет создать объёмную панорамную звуковую сцену. Кроме того «старшая» модель, Samsung HW-Q70R, поддерживает звуковые форматы Dolby Atmos и DTS:X; раньше эта возможность была доступна только обладателям High End моделей саундбаров HW-N950 и HW-N850. Обе новинки поддерживают Bluetooth-подключение. HW-Q60R уже появился в продаже в Европе, начало поставок HW-Q70R запланировано на апрель.
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